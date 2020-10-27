Пенсионерка едва не обменяла квартиру на собаку

В документе говорилось, что женщина согласилась обменять свое жилье за 3,5 миллиона рублей, получив деньги на руки.

Мужчины чуть не лишили жительницу Петербурга жилья, завершить аферу не удалось. Незадолго до инцидента пенсионерка подала в Росреестр заявление о том, что без ее присутствия никаких операций с ее недвижимостью проводить нельзя. У мошенников просто не приняли документов.

Двое мужчин за попытку мошенничества получили условный срок в два года и девять месяцев, еще одного приговорили к трем годам лишения свободы условно.