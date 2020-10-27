Пенсионерка едва не обменяла квартиру на собаку
Злоумышленники познакомились с пенсионеркой и рассказали ей об одной собаке, которую якобы хотели подарить жительнице Северной столицы. Мошенники заверили любительницу животных, что у четвероногого богатая родословная. Именно поэтому, объяснили мужчины, при получении мохнатого подарка женщине нужно подписать некоторые документы. Как пишет «Петербургский дневник», пожилая горожанка спокойно подписала бумаги. Позже полиция выяснила, что это был договор купли-продажи квартиры.
В документе говорилось, что женщина согласилась обменять свое жилье за 3,5 миллиона рублей, получив деньги на руки.
Мужчины чуть не лишили жительницу Петербурга жилья, завершить аферу не удалось. Незадолго до инцидента пенсионерка подала в Росреестр заявление о том, что без ее присутствия никаких операций с ее недвижимостью проводить нельзя. У мошенников просто не приняли документов.
Двое мужчин за попытку мошенничества получили условный срок в два года и девять месяцев, еще одного приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Фото: pixabay.com
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