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Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь защищается от коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея с дочкой

Фото: Instagram Пелагеи

33-летняя певица Пелагея и ее 3-летняя дочь Таисия устроили актуальный флешмоб.

Пока большинство представителей шоу-бизнеса отсиживается дома, объявив карантин и посвящая время семье, Пелагея с дочкой запустили #мойдодырchallenge.

«Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем эти любимые стихи… сегодня они как никогда актуальны. Присоединяйтесь! Вспоминаем ЛЮБЫЕ строчки из "Мойдодыра" и моем руки весело», — написала звездная мама под забавным видео с малышкой.

Таким образом артистка подчеркнула, как важно соблюдать правила гигиены в это сложное время.

«Ааай», «Умничкааа», «Сладкая такая девочка», «Господи, ну какое же чудо эта девочка! Не налюбоваться», «Чудо расчудесное эта Тася», «Такая лапочка», «Ах эти ее щечки сладкие», «Душечка, прелестная девочка», «Красотка! И мама такая», «На эту девочку можно смотреть бесконечно», — обсуждают восхищенные подписчики.

Фото и видео: Instagram

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