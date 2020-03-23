Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь защищается от коронавируса

Пока большинство представителей шоу-бизнеса отсиживается дома, объявив карантин и посвящая время семье, Пелагея с дочкой запустили #мойдодырchallenge.

«Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем эти любимые стихи… сегодня они как никогда актуальны. Присоединяйтесь! Вспоминаем ЛЮБЫЕ строчки из "Мойдодыра" и моем руки весело», — написала звездная мама под забавным видео с малышкой.