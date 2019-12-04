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Патриарх Кирилл и РПЦ выступили против принятия закона о домашнем насилии

По их мнению, в документе есть недоработки.

Текст закона о домашнем насилии опубликовали на сайте Совета Федерации. Патриаршая комиссия по делам семьи выступила Русской православной церкви выступила против его принятия. В РПЦ отметили, что в законопроекте есть ряд правовых дефектов, который делает его принятие недопустимым.

В патриаршей комиссии уверены, что авторы документа используют «заведомую ложь», в лоббировании принятия закона. Так, РПЦ считает неправдивыми сведения о том, что в России ежегодно 14 тысяч женщин погибают от рук мужей.

В церкви также высказали мнение, что «почти любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием» и любой совершеннолетний человек может быть подвергнуться «мерам профилактики», носящие «репрессивный характер».

В патриаршей комиссии отметили, что законопроект выгоден таким организациям, как ЛГБТ и феминисткам – тем, кто поддерживает «радикальные антисемейные идеологии».

Ранее замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе говорил: «У православной общественности нет иллюзий относительно того, что семейно-бытовое насилие существует и несет угрозу благополучию семьи. Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений», — сообщал «Интерфакс».

Патриарх Кирилл

Фото: Kremlin Pool/ Global Look press

Раскритиковал законопроект и Патриарх Кирилл, сообщает «Говорит Москва». Глава РПЦ отметил, что насилие в семье недопустимо, но под видом борьбы с неблагополучием в семьях хотят узаконить вторжение в частную жизнь супругов.

Высказалась против принятия закона и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что предпочтение нужно отдавать профилактике преступлений, а не силовым методам.

Фото: Kremlin Pool, Patriarch of Moscow Press Office/ Global Look press

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