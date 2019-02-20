Парализованная российская фристайлистка Мария Комиссарова ждет второго ребенка

Напомним, сейчас Мария ведет долгую судебную тяжбу с испанской клиникой, в которой ей обещали полное выздоровление в обмен на крупную сумму денег. «На самом суде защита клиники заявила, что доктор Блюм не давал мне никаких гарантий восстановления и излечения. Также я в очередной раз получила обвинения в свой адрес, мол, не занималась, принимала антибиотики, забеременела… Хотя я ни раз говорила о том, что буквально жила в клинике, могла даже уснуть в тренажерном зале. И забеременела спустя несколько месяцев после прекращения занятий».

На днях в Санкт-Петербурге прошло еще одно судебное заседание, результаты которого абсолютно не удовлетворили Комиссарову: «Согласно постановлению суда, ответчик должен выплатить Комиссаровой 40 тыс. рублей за моральный ущерб, а также 20 тыс. рублей штрафа. В остальных требованиях суд истице отказал». Сколько? Валютой не ошиблись? Или нолики может забыли? 60 т.р вместо 56 миллионов, это даже не 1%!!! Это даже не 1 день тренировок, а пол дня! Из 2х лет! Мне смешно, честно. Билеты в питер на суд окупились) хаха а переживания за все эти 5 лет?».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Roman Denisov / Global Look Press, Instagram