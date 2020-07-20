«Папа» олимпийского мишки — художник Виктор Чижиков — умер в юбилейный год Олимпиады

19 июля 1980 года в Москве состоялась церемония открытия олимпийских игр. Спустя 40 лет и 1 день скончался создатель главного символа этого мероприятия — олимпийского мишки.

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», — гласит сообщение на странице Facebook издательства «АСТ Дети».