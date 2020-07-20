«Папа» олимпийского мишки — художник Виктор Чижиков — умер в юбилейный год Олимпиады
Фото: Alexandr Yakovlev/Globallookpress
19 июля 1980 года в Москве состоялась церемония открытия олимпийских игр. Спустя 40 лет и 1 день скончался создатель главного символа этого мероприятия — олимпийского мишки.
«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», — гласит сообщение на странице Facebook издательства «АСТ Дети».
Виктор Чижиков иллюстрировал издания для детей и взрослых — ниги издательств «Малыш», «Детская литература», журналы «Мурзилка», «Веселые картинки» — с конца 50-х годов. Он одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу «Доктор Айболит». Герои книг «Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке» и других популярных изданий запмнились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков, пишет «АСТ»
На момент смерти Виктору Чижикову было 84 года. Он не дожил до годовщины «триумфа» своего самого известного персонажа всего две недели. 3 августа будет ровно 40 лет с момента, когда во время церемонии закрытия Олимпиады взмыл в небо Олимпийский мишка.
Фото: Alexandr Yakovlev/Globallookpress
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