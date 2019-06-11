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«Папа ничего не помнит»: сын Бари Алибасова подтвердил, что он вышел из комы

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Бари Алибасов

Известный продюсер пока никого не узнает.

72-летний шоумен Бари Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Об этом сообщил его сын. Пока Бари Каримович никого не узнает и ничего не помнит. Медики отмечают, что такое состояние после выхода из искусственной комы нормально. Не может Алибасов пока и разговаривать.

«ПАПА ВЫШЕЛ ИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СНА! Сказать что нет опасности для жизни пока нельзя. Нужно ещё 2 дня. Одна проблема. Папа нифига не помнит, даже что он Бари Алибасов((( Ведет себя буд-то ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей)))», - написал Бари-младший (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, Бари Алибасова доставили в реанимацию Института имени Склифосовского 4 июня. Продюсер перепутал бутылки и вместо йогурта выпил жидкость для промывки труб «Крот». Он получил серьезные травмы: ожог пищевода IV степени, ожог желудка II степени и ожог дыхательных путей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomochov/ Global Look press

Видео: Instagram

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