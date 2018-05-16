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Отрубившего жене кисти рук мужчину не лишили родительских прав

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Кадры из эфира
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Пострадавшая от домашнего насилия Маргарита Грачева рассказала, как изменилась ее жизнь после трагедии и впервые встретилась со свекровью.

История 26-летней Маргариты Грачевой, которой теперь уже бывший муж отрубил кисти рук, потрясла Россию. На днях, спустя полгода после трагедии, пострадавшая от домашнего насилия женщина стала гостьей ток-шоу «Прямой эфир» и рассказала о своей жизни.

Российские врачи смогли пришить ей одну кисть, немецкие медики сделали протез, и теперь Рита может почти полноценно играть с детьми. Зрители в студии восхитились оптимизмом молодой мамы.

Дмитрий Грачев, который сейчас находится под следствием, не скрывает, что планирует вернуться в семью. Максимальный срок, который он может получить за свое преступление — 10 лет.

Тот факт, что мужчину до сих пор не лишили права воспитывать двух маленьких сыновей (Маргарита получала отказ в суде уже дважды), вызвал бурю эмоций в зале. Риту поддерживает даже бывшая свекровь Ольга, но это не меняет ситуации.

Напомним, что беда случилась 10 декабря прошлого года. Тогда житель подмосковного Серпухова вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Парень очень ревновал супругу и не хотел разводиться.

Фото: кадры из эфира

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