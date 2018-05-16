Отрубившего жене кисти рук мужчину не лишили родительских прав

История 26-летней Маргариты Грачевой, которой теперь уже бывший муж отрубил кисти рук, потрясла Россию. На днях, спустя полгода после трагедии, пострадавшая от домашнего насилия женщина стала гостьей ток-шоу «Прямой эфир» и рассказала о своей жизни.
Российские врачи смогли пришить ей одну кисть, немецкие медики сделали протез, и теперь Рита может почти полноценно играть с детьми. Зрители в студии восхитились оптимизмом молодой мамы.
Дмитрий Грачев, который сейчас находится под следствием, не скрывает, что планирует вернуться в семью. Максимальный срок, который он может получить за свое преступление — 10 лет.
Тот факт, что мужчину до сих пор не лишили права воспитывать двух маленьких сыновей (Маргарита получала отказ в суде уже дважды), вызвал бурю эмоций в зале. Риту поддерживает даже бывшая свекровь Ольга, но это не меняет ситуации.
Напомним, что беда случилась 10 декабря прошлого года. Тогда житель подмосковного Серпухова вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Парень очень ревновал супругу и не хотел разводиться.
Фото: кадры из эфира