Отрубившего жене кисти рук мужчину не лишили родительских прав

Дмитрий Грачев, который сейчас находится под следствием, не скрывает, что планирует вернуться в семью. Максимальный срок, который он может получить за свое преступление — 10 лет.

Тот факт, что мужчину до сих пор не лишили права воспитывать двух маленьких сыновей (Маргарита получала отказ в суде уже дважды), вызвал бурю эмоций в зале. Риту поддерживает даже бывшая свекровь Ольга, но это не меняет ситуации.

Напомним, что беда случилась 10 декабря прошлого года. Тогда житель подмосковного Серпухова вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Парень очень ревновал супругу и не хотел разводиться.

Фото: кадры из эфира