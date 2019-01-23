Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с «Мисс Москва» через два месяца после свадьбы?

22 ноября в подмосковной Барвихе играли необычную свадьбу. «Мисс Москвы — 2015» Оксана Воеводина выходила замуж за короля Малайзии Мухаммада V. За несколько месяцев до этого события модель приняла Ислам и сменила имя на «Рихану», а спустя месяц после — монарх отрекся от престола.

Теперь же инсайдеры сообщают: пара решила расстаться. Telegram-канал «Только никому» сообщил, что сейчас идет подготовка к бракоразводному процессу.