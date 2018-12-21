«Отпускаю. Прощаю. Благодарю»: Ани Лорак впервые высказалась о разводе

«Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он её ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка, — заявила Лорак в интервью журналу «Караван историй». — Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю». Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей... Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает!».

Напомним, Лорак и Налчаджиоглу были женаты 9 лет. У них подрастает 7-летняя дочь София. Ради нее, говорят, певица и бизнесмен постараются сохранить хорошие отношения.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram