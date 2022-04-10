Отказ от свидания и провальная вечеринка: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Пятый выпуск «Холостяка» начался с очередного испытания для мужчин – «Полоса женских препятствий». Парни должны были определить, какой из салатов уже просрочен, открыть бутылку без штопоры и даже вкрутить лампочку. Девушки оценили такой конкурс по достоинству и хорошо посмеялись. Действительно, посмеяться было над чем: Димаш не мог надуть шарик, а Александр помог ему. Такие дружеские отношения участницы шоу не упустили возможность оценить: «Да у них там своя романтика». На испытании сбора палатки Саша чувствовал себя как в своей тарелке, в принципе как и в остальных конкурсах, а вот Димаш в очередной раз отставал. «У Саши большое преимущество. Димашу хочется просто подойти и помочь... очень нелепо выглядит», – отметили девушки. В завершающих испытаниях Саша очень аккуратно сложил вещи в чемодан, быстро вкрутил лампочку, пока Димаш еще мучился с банками. Участницы отметили, что Саша – суперхозяйственный и умелый парень. Димаша же многие оправдывали: он привык есть вне дома, и у него есть помощница. Несмотря на свою победу, Гранков решил передать свой выигрыш – свидание – сопернику и провести вечер со всеми девушками. Димаш обрадовался и пригласил аж трех девушек – Лизу, Юлю Хомич и Виолетту. Последняя участница очень удивила холостяка: «Я не хочу на свидание... я хочу организовать свидание сама». Поэтому вместо нее холостяк пригласил Алену Ситникову. Но и она решила «выпендриться»: «Мне кажется, это не мое место. Я не хочу быть запасным вариантом». В итоге казахский предприниматель из Швейцарии отправился на свидание с двумя девушками – Лизой и Юлей.

Романтическая встреча состоялась на яхте. «Сегодня я ваш капитан. Мы отправляемся в долгое плавание», – самоуверенно встретил девушек Димаш. В начале холостяк по старой привычке начал держать маску, но морской воздух и бокал повлияли на него, и он ее скинул. Свидание продолжилось откровенными разговорами. «Это было так волшебно. Вы знаете, невозможно такими диалогами похвастаться в повседневной жизни. Не всегда с друзьями такие диалоги получаются. Мы реально дали друг другу кусочек себя», – отметила модель из США Лиза. Корабль принес троицу в красивую бухту, где девушки поплавали, но увы без холостяка. «Димаш не купается: у него рука болит, нога болит, то болит. Он, конечно, немножко такой старый, такой ворчунчик», – отметила одна из участниц. В завершении встречи Димаш подарил обеим девушкам розы.