Отец случайно сжег 4-летней дочери половину лица, подливая розжиг в огонь

Инцидент произошел, когда мужчина решил развести огонь. Рядом сидела его четырехлетняя дочь. Пламя от жидкости разгорелось не на шутку. Огонь перекинулся на лицо ребенка, об этом сообщает портал NGS24.ru.

Малышку экстренно доставили в ожоговый центр. За жизнь ребенка боролись около двух недель.

Врачи диагностировали у нее 20% ожогов дыхательных путей. Кроме того, ей потребовалась пластическая операция. Медики полностью пересадили девочке кожу на лице. Как признался пластический хирург, на лице малышки остаются много рубцов, ей годами придется делать реконструкции.

«Ребенка мы прооперировали, он, дай бог, стабилизируется, выживет, но путь ее ждет нелегкий», — подчеркнул он.

Напомним, в октябре 2019 года житель подмосковного Жуковского в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности убил полуторагодовалую дочь, пока жена была в роддоме.

29-летний мужчина позвал в гости друзей. После застолья и употребления спиртных напитков он уснул на полу. Наутро мужчина обнаружил рядом с собой дочь без признаков жизни.