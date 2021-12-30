Отец Эмина Агаларова попал в список самых обедневших за год богачей — сколько он потерял
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
В список Forbes входят 104 миллиардера. В уходящем году 70 из них нарастили свое состояние, пять остались с тем капиталом, что и годом ранее, а 29 — потеряли приличные суммы, сообщает издание.
Больше всех в уходящем году потерял Сулейман Керимов. Его счет полегчал на 5,99 млрд долларов. Его семья владеет главным пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс». В 2021-м этот металл не был так востребован, как в 2020-м. Кроме того, акции «Полюса» подешевели на 16%.
Состояние Виктора Вексельберга уменьшилось на 2,93 млрд долларов. Финансовые проблемы у миллиардера возникли из-за блокировки его счетов в зарубежных банках.
Бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик попал в список Forbes, так как его состояние уменьшилось на 666 млн долларов. На размер его состояния повиляли закрытые из-за пандемии границы и снизившийся пассажиропоток.
Отец Эмина Агаларова, бизнесмен Араз Агаларов также оказался в топ-10 самых обедневших богачей. За год его состояние уменьшилось на 226 млн долларов. В состав его холдинга Crocus Group входят концертные залы «Крокус Сити Холл» и Vegas, выставочный комплекс, ТЦ, холдинг «Жара». Коронавирус сократил посещаемость торговых центров на 20%, сказались и ограничения на посещения культурных общественных мест.
Также в первую десятку попали:
- Андрей Козицын (- 615 млн долларов)
- Владимир Евтушенков (- 414 млн долларов)
- Александр Мамут (- 320 млн долларов)
- Гаврил Юшваев (- 285 млн долларов)
- Александр Джапаридзе ( - 241 млн долларов)
- Аркадий Волож ( - 231 млн долларов)
Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda, kerimovfoundation.org, Dmitry Golubovich, АГН Москва/ Global look press, кадры каналов РБК и «Россия 24»