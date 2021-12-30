Отец Эмина Агаларова попал в список самых обедневших за год богачей — сколько он потерял

В список Forbes входят 104 миллиардера. В уходящем году 70 из них нарастили свое состояние, пять остались с тем капиталом, что и годом ранее, а 29 — потеряли приличные суммы, сообщает издание.

Больше всех в уходящем году потерял Сулейман Керимов. Его счет полегчал на 5,99 млрд долларов. Его семья владеет главным пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс». В 2021-м этот металл не был так востребован, как в 2020-м. Кроме того, акции «Полюса» подешевели на 16%.

Состояние Виктора Вексельберга уменьшилось на 2,93 млрд долларов. Финансовые проблемы у миллиардера возникли из-за блокировки его счетов в зарубежных банках.

Бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик попал в список Forbes, так как его состояние уменьшилось на 666 млн долларов. На размер его состояния повиляли закрытые из-за пандемии границы и снизившийся пассажиропоток.

Отец Эмина Агаларова, бизнесмен Араз Агаларов также оказался в топ-10 самых обедневших богачей. За год его состояние уменьшилось на 226 млн долларов. В состав его холдинга Crocus Group входят концертные залы «Крокус Сити Холл» и Vegas, выставочный комплекс, ТЦ, холдинг «Жара». Коронавирус сократил посещаемость торговых центров на 20%, сказались и ограничения на посещения культурных общественных мест.

Также в первую десятку попали: