Отец Дуэйна «Скалы» Джонсона скончался в возрасте 75 лет
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Фото: EAST NEWS
Легендарный рестлер и отец спортсмена и голливудского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона — Рокки Джонсон — скончался в возрасте 75 лет. О печальном известии сообщило издание US Weekly.
В 2008 году Рокки Джонсона внесли в Зал Славы WWE (публичная компания, занимающаяся организацией боев рестлеров, — прим. ред.).
Карьеру Рокки (имя при рождении Уэйд Дуглас Боулз) начал в середине 1960-х годов, с ринга он ушел в 1991 году. Фанаты называли его Soul Man — душевный человек. Сын спортсмена Дуэйн Джонсон пошел по его стопам, активно выступая на ринге в 1996-2004 годах. После «Скала» сосредоточился на актерской карьере, но ненадолго вернулся в спорт в 2011-м.
Фото: Getty Images
Дуэйн и Рокки Джонсон были очень близки. В 2019 году на премьере своего нового фильма «Джуманджи. Новый уровень» «Скала» поблагодарил отца за все, что он для него сделал. В благодарность самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил отцу новый дом.
«Две-три недели назад я позвонил отцу и сказал: "Слушай, ты, наверное, счастлив в своем доме, но я хочу сделать что-то для тебя, я хочу купить тебе новый дом, где ты будешь жить"», — рассказывал Дуэйн. Рокки на первое время потерял дар речи, но в итоге согласился принять дорогой подарок.
«Знаете, мой папа раньше лупил меня по заднице, это была жесткая любовь, и я ненавидел это в детстве, но сейчас я благодарен за такое воспитание. Я отдаю должное тем, кто меня воспитал. Я люблю тебя, пап», — признавался актер.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: WWE
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