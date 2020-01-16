Отец Дуэйна «Скалы» Джонсона скончался в возрасте 75 лет

Дуэйн и Рокки Джонсон были очень близки. В 2019 году на премьере своего нового фильма «Джуманджи. Новый уровень» «Скала» поблагодарил отца за все, что он для него сделал. В благодарность самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил отцу новый дом.

«Две-три недели назад я позвонил отцу и сказал: "Слушай, ты, наверное, счастлив в своем доме, но я хочу сделать что-то для тебя, я хочу купить тебе новый дом, где ты будешь жить"», — рассказывал Дуэйн. Рокки на первое время потерял дар речи, но в итоге согласился принять дорогой подарок.

«Знаете, мой папа раньше лупил меня по заднице, это была жесткая любовь, и я ненавидел это в детстве, но сейчас я благодарен за такое воспитание. Я отдаю должное тем, кто меня воспитал. Я люблю тебя, пап», — признавался актер.