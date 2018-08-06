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Отец Ани Лорак прокомментировал информацию о ее разводе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

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В Сети активно обсуждаются слухи о неминуемом расставании Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. На днях по этому поводу высказался отец певицы Мирослав Куек.

С момента появления в Сети компрометирующего видеоролика, в котором супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, веселится в компании киевской тусовщицы Яны Беляевой, сама певица хранила молчание. На днях его нарушил отец звезды Мирослав Куек.

«Все у них с Муратом нормально, они вместе, — заявил Мирослав Иванович в интервью журналу StarHit. — Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!». При этом мужчина уточнил, что не видел то самое скандальное видео с зятем.

Напомним, Ани и Мурат женаты почти 8 лет, и у них подрастает 7-летняя дочь София. На днях исполнительница опубликовала новое селфи в Instagram Stories, и фолловеры тут же заметили, что она сняла обручальное кольцо. Впрочем, пока ни Лорак, ни ее супруг не комментируют слухи о разводе.

Фото: Instagram

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