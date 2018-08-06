Отец Ани Лорак прокомментировал информацию о ее разводе

С момента появления в Сети компрометирующего видеоролика, в котором супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, веселится в компании киевской тусовщицы Яны Беляевой, сама певица хранила молчание. На днях его нарушил отец звезды Мирослав Куек.

«Все у них с Муратом нормально, они вместе, — заявил Мирослав Иванович в интервью журналу StarHit. — Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!». При этом мужчина уточнил, что не видел то самое скандальное видео с зятем.