passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«От тебя пахнет котлетами»: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков показали смешное видео в пятую годовщину свадьбы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Полина Пагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Instagram

Певица также призналась мужу в любви.

32-летняя Полина Гагарина и 41-летний Дмитрий Исхаков празднуют 5-летие со дня свадьбы, так называемую деревянную свадьбу. В праздничный день супруги поделились с подписчиками смешным видео, в котором певица поздравляет мужа, а он говорит, что от нее пахнет котлетами и мясом.

«Знала ли я? Представляла ли этот день так? Нам сегодня 5 лет ( как будто 25 прошло). Любимый, спасибо тебе за любовь,терпение, мудрость, терпение( я уже говорила?), заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор и нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет! Ай лав ю, Вери мач @isxakov с мясной свадьбой тебя! Или какая она? Кто знает?», - подписала певица видеоролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дмитрий на своей странице также разместил оригинальное поздравление супруги с годовщиной.

«С Праздником, Молодые!!!», «Прелестные», «Вы прекрасные», «Поздравляю с деревянной свадьбой!!!!!», - поздравили Полину и Дмитрия в комментариях.

Певица и фотограф поженились в 2014 году. У них растет 2-летняя дочь Мия. У Полины Гагариной от первого брака с артистом Петром Кисловым есть Андрей, которому скоро исполнится 12 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!