«От тебя пахнет котлетами»: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков показали смешное видео в пятую годовщину свадьбы

«Знала ли я? Представляла ли этот день так? Нам сегодня 5 лет ( как будто 25 прошло). Любимый, спасибо тебе за любовь,терпение, мудрость, терпение( я уже говорила?), заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор и нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет! Ай лав ю, Вери мач @isxakov с мясной свадьбой тебя! Или какая она? Кто знает?», - подписала певица видеоролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дмитрий на своей странице также разместил оригинальное поздравление супруги с годовщиной.