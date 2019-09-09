«От тебя пахнет котлетами»: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков показали смешное видео в пятую годовщину свадьбы

32-летняя Полина Гагарина и 41-летний Дмитрий Исхаков празднуют 5-летие со дня свадьбы, так называемую деревянную свадьбу. В праздничный день супруги поделились с подписчиками смешным видео, в котором певица поздравляет мужа, а он говорит, что от нее пахнет котлетами и мясом.
«Знала ли я? Представляла ли этот день так? Нам сегодня 5 лет ( как будто 25 прошло). Любимый, спасибо тебе за любовь,терпение, мудрость, терпение( я уже говорила?), заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор и нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет! Ай лав ю, Вери мач @isxakov с мясной свадьбой тебя! Или какая она? Кто знает?», - подписала певица видеоролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Дмитрий на своей странице также разместил оригинальное поздравление супруги с годовщиной.
«С Праздником, Молодые!!!», «Прелестные», «Вы прекрасные», «Поздравляю с деревянной свадьбой!!!!!», - поздравили Полину и Дмитрия в комментариях.
Певица и фотограф поженились в 2014 году. У них растет 2-летняя дочь Мия. У Полины Гагариной от первого брака с артистом Петром Кисловым есть Андрей, которому скоро исполнится 12 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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