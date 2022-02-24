От обвала рубля до роста цен: что произошло в России после объявления о спецоперации на Украине

Объявление начала военной операции

В ходе своего сообщения Владимир Путин подчеркнул, что цель операции заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент в эфире Первого канала.

При этом Путин отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, и призвал военнослужащих вооруженных сил Украины сложить оружие и «идти домой».

Обвал курса рубля в начале утренних торгов

После заявления Владимира Путина о вводе войск в Донбасс на Московской бирже резко вырос курс доллара и евро. В 10:00 (по мск) доллар подорожал до 89,6 рубля (+10,4%), а евро — до 99,99 рубля (+9,04%). Валюты торговались на исторических максимумах, пишет «ТАСС». Чтобы попытаться взять ситуацию под контроль, торги на Московской бирже были приостановлены. Ее примеру последовала и Петербургская биржа. При этом цена нефти марки Brent с поставкой в апреле продемонстрировала рост и достигла рекордной отметки $105,45 за баррель, чего не происходило с августа 2014 года.

Подорожание продуктов

В связи со сложившейся ситуацией и падением курса рубля ожидается подорожание импортных продуктов. «Если сейчас какие-то продукты поступили на рынок, то они будут продаваться по тем курсам, по которым были поставлены, или близко к этому. Но все новые поставки — вин из Италии, Франции, фруктов из Турции, продуктов из Китая — это закупается за валюту, и все это будет дорожать», — прогнозировал владелец торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин в беседе с изданием «Знак».

Приостановлена работа гражданского воздушного сообщения на юге России

Сегодня на сайте Росавиации объявили о временном ограничении полетов в ряд аэропортов на юге России. Данные меры действуют с 03:45 24 февраля 2021 года по до 03:45 02 марта 2022 года по московскому времени.

В перечень попали аэропорты в следующих городах: Ростов (аэропорт Платов), Краснодар (аэропорт Пашковский), Анапа (аэропорт Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ростуризм призвал россиян отложить поездки на юг страны до 2 марта

«Ростуризм рекомендует путешественникам рассмотреть возможность переноса дат путешествия. Также Ростуризм совместно с Росавиацией советует пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты», — сообщается на Национальном туристическом портале.

Для возвращения домой рекомендуется воспользоваться наземным транспортом. Сейчас «РЖД» назначает дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, а в существующие составы добавляют вагоны, отметили на портале.

Отменены занятия в школах и детских садах приграничных с Украиной регионов

Первыми о закрытии учреждений объявили власти Белгородской области, сообщила руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Василенко в разговоре с «РБК». Затем на один день решение поддержали в Брянской области.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале об ограничении работы школ и детских садов в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске, Армянске, Черноморском, Ленинском, Раздольненском районах. В том же мессенджере о переводе учеников на дистанционные занятия объявил губернатор Курского региона Роман Старовойт.