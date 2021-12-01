От носков до сервиза: россияне перечислили самые нежеланные подарки на Новый год

5% опрошенных считают, что на Новый год не стоит дарить одежду — например, носки, футболки и халаты, а 4% россиян внесли в антирейтинг различные сувениры (свечи, статуэтки — символы года, магниты, брелоки). Следующее место заняли кухонные принадлежности и посуда, а затем сладости и гигиенические средства, которые не ценят 2% респондентов.

«11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов. Еще 14% затруднились ответить, а 1% назвали плохое настроение худшим подарком. По мнению 24% опрошенных, самое худшее, что может быть, — это отсутствие подарка на Новый год. Каждый третий (34%) отмечает, что не получал неудачных презентов на 1 января», — передали данные SuperJob в «Газете.Ru».

Между тем в 2021 году о плохих подарках заговорили 66% опрошенных россиян, хотя годом ранее их количество составляло 72%.