От каких продуктов надо отказаться, чтобы быстрее восстановиться от постковидного синдрома

«Постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме. Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклероза, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета», — объяснил в беседе с URA.ru Михаил Гинзбург.

По мнению специалиста, надо отказаться от сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом, к ним относятся изделия из просеянной муки, картофель и рис. «Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масла, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», — сказал Гинзбург.

Между тем свой рацион необходимо наполнить продуктами, богатыми жирными кислотами, отметил эксперт. «Увеличиваем продукты, богатые омега-3 и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масла (омега-9). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара, и сложные углеводы — гречка, овсянка, хлеб с отрубями», — отметил Гинзбург.

Как сообщает терапевт Никита Харлов, противовоспалительная диета способствует восстановлению нервной системы. «Постковидный синдром протекает на уровне нервной системы и нервную систему лучше поставить на реабилитацию. Чем меньше свободных углеводов в крови есть, тем больше мозг мобилизуется и переходит в защитный режим», — объяснил терапевт.