От депрессии до онкологии: как влияют на здоровье бенгальские огни

По словам доктора химических наук, профессора Дмитрия Мустафина, данные праздничные изделия относятся к военным разработкам, потому могут содержать в составе опасные вещества. А различные химические соединения, в свою очередь, вредны для здоровья человека.

«Сейчас используются, например, перхлораты, уголь используется как топливо, сера — как ускоритель химической реакции. Современные бенгальские огни содержат очень много токсичных веществ, которые должны окрашивать сверкание в те или иные цвета», — предупредил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Для голубого свечения фейерверка или бенгальского огня используют соединение меди, а данное ядовитое вещество увеличивает риск развития онкологии, отметил Мустафин. Люди рискуют получить проблемы и с желудочно-кишечным трактом, столкнуться с параличом, сердечной аритмией и гипертензией, а всему виной отравление нитратом бария, который выделяется при зеленом цвете огней.

В закрытом помещении и вовсе использование подобных праздничным атрибутов не просто не рекомендуется, а даже противопоказано, поскольку опасные вещества наверняка проникнут к вам в организм. «Очень многие химические соединения медленно выводятся из организма. В частности, алюминий способен накапливаться и вызывать интоксикацию, которая может привести к депрессии, нервным срывам, бронхиту, постоянному кашлю, судорогам, проблемам в работе иммунной системы», — заявил эксперт.