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От 120 и выше: в Москве назвали минимальную зарплату среднего класса

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Эксперты столичного Аналитического кредитного рейтингового агентства подсчитали средний размер заработной платы для разных классов населения страны.

Теперь для того, чтобы быть причисленным к среднему классу в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своем новом исследовании. В остальных субъектах РФ для того, чтобы считаться средним классом, гражданам необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей.

В группе среднего класса находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь собственную недвижимость и автомобиль, отмечают аналитики. Такие люди не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Напомним, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство планирует постепенно поднять пенсионный возраст, а также ставку НДС.

Фото: Shutterstock

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