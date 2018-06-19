От 120 и выше: в Москве назвали минимальную зарплату среднего класса

Теперь для того, чтобы быть причисленным к среднему классу в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своем новом исследовании. В остальных субъектах РФ для того, чтобы считаться средним классом, гражданам необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей.

В группе среднего класса находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь собственную недвижимость и автомобиль, отмечают аналитики. Такие люди не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.