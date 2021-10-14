Осторожность не помешает: россиянам рассказали, сколько хранить оплаченные платежки за ЖКХ

По мнению специалиста, по закону необходимо сохранять чеки и квитанции с отметками об оплате в течение 3 лет. В противном случае можно столкнуться с иском от управляющей компании или требованием оплатить ранее погашенный счет. Такие ситуации возможны в результате ошибки или смены УК.

«Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», — сообщил Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предупредил, если вы выбросили платежки раньше времени, в суд придется идти без доказательств оплаты счетов, что чревато необходимостью проведения повторной операции.

Люди, которые оплачивают ЖКУ через интернет, обычно не сохраняют чеки. Однако в случае разбирательств могут возникнуть сложности с выпиской проведенных операций от банка, например, ваш счет окажется заблокированным, отметил Минко. «Так что, все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками», — уточнил он.