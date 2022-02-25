Осторожно, Масленица! Россиянам раскрыли секреты приготовления низкокалорийных блинов
В первую очередь эксперт порекомендовала не добавлять в блинную смесь сахар. Таким образом получится снизить гликемический индекс и, соответственно, калорийность. «Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топпингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость? Не рекомендовала бы его вообще добавлять», — вразумила диетолог. В крайнем случае используйте сахарозаменитель в начинке.
Изменить в привычном рецепте блинов придется и один из главных ингредиентов — муку. Вместо классической белой муки лучше использовать цельнозерновую рисовую или кукурузную. Также допустимо использование безглютеновой смеси.
Снизить жирность продукта позволит и замена молока на воду. Но способ сделать блюдо наименее вредным изменит вкус блюда, предупредила Ирина Писарева.
Между тем, если вы решили приготовить блины по классическому рецепту, не стоит съедать их больше 3-4 штук в пустом виде за день, пишет «Вечерняя Москва».
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