Осторожно, Масленица! Россиянам раскрыли секреты приготовления низкокалорийных блинов

В первую очередь эксперт порекомендовала не добавлять в блинную смесь сахар. Таким образом получится снизить гликемический индекс и, соответственно, калорийность. «Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топпингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость? Не рекомендовала бы его вообще добавлять», — вразумила диетолог. В крайнем случае используйте сахарозаменитель в начинке.

Изменить в привычном рецепте блинов придется и один из главных ингредиентов — муку. Вместо классической белой муки лучше использовать цельнозерновую рисовую или кукурузную. Также допустимо использование безглютеновой смеси.