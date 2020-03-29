останьсядома: Гузеева, Повереннова и другие звезды призывают поклонников к сознательности

Новая коронавирусная инфекция не сбавляет оборотов. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а несколько дней назад президент России Владимир Путин настоятельно рекомендовал гражданам самоизолироваться, чтобы снизить темпы распространения COVID-19. Официальная нерабочая неделя, объявленная президентом, стартовала в субботу, 28 марта, однако многие возмущены тем, что на улице много людей. Так, по информации «Интерфакса», несмотря на то, что центр Москвы опустел, многие горожане предпочли провести время в Серебряном бору и Лужниках.

Звезды своим примером показывают важность нахождения дома и призывают фолловеров к сознательности. Например, Лариса Гузеева очень эмоционально обратилась к своим подписчикам (по этическим соображениям мы публикуем видео не полностью — прим.ред.).