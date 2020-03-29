#останьсядома: Гузеева, Повереннова и другие звезды призывают поклонников к сознательности
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Новая коронавирусная инфекция не сбавляет оборотов. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а несколько дней назад президент России Владимир Путин настоятельно рекомендовал гражданам самоизолироваться, чтобы снизить темпы распространения COVID-19. Официальная нерабочая неделя, объявленная президентом, стартовала в субботу, 28 марта, однако многие возмущены тем, что на улице много людей. Так, по информации «Интерфакса», несмотря на то, что центр Москвы опустел, многие горожане предпочли провести время в Серебряном бору и Лужниках.
Звезды своим примером показывают важность нахождения дома и призывают фолловеров к сознательности. Например, Лариса Гузеева очень эмоционально обратилась к своим подписчикам (по этическим соображениям мы публикуем видео не полностью — прим.ред.).
«Сегодня очень многое зависит от каждого из нас! У нас есть оооочень маленький шанс пройти эту пандемию не по ядерному сценарию.
Я призываю всех эту неделю провести дома. Товарищи родители! Подайте пример своим детям. Уважаемые подростки! Подайте пример своим друзьям. Дорогие наши родители! Помогите нам позаботиться о вас.
ОСТАНЬСЯДОМА
Лично я остаюсь дома ради моих близких, ради моих коллег, ради всех работников медицины, которые не могут остаться дома», — написала Дарья Повереннова.
Яна Чурикова обратилась к классике и прочитала как никогда актуальное стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…».
Надежда Бабкина также не осталась в стороне и обратилась к поклонникам.
«Берегите себя 🙏 Оставайтесь дома 🏠 Целую и обнимаю вас на расстоянии. 😚🤗», — написала Вера Брежнева.
«Всем привет!👋🏻 А я соблюдаю запрет на выход из дома в течение недели! Конечно не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек! Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт, ради дальнейшей жизни наших близких! Пожалуйста, будьте социально ответственны!!! Не выходите на улицу в течении этой недели без острой необходимости!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса. Появившееся свободное время я использую с умом. Учу английский язык, играю с детьми, читаю книги и делаю тренировки. Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени», — советует Елена Исинбаева.
Александр Гудков при поддержке Ивана Урганта и отечественных звезд выпустил музыкальный клип, посвященный самоизоляции.
«Вообще, сейчас главное качество - ответственность. Сидим дома. Качественно сидим и количественно», — утверждает Ирина Дубцова.
«Дела нормально👌🏻Держимся... бывают минуты грусти, НО пока справляемся!!!❤️ не останавливаться! Не грустить! Я каждый вечер составляю план следующего дня. Пытаюсь креативить 😉и развлекать детей новыми историями, играми, развлечениями, квестами, фильмами, совместной готовкой, чтением, съемкой видео в том числе! ❤️ Интернет стал большой помощью в поиске всего интересного ! Лекции, балеты, спектакли... ❤️Спасибо всем, кто делится ! Делитесь друг с другом!!!» — делится своим опытом Юлия Пересильд.
«Добрый вечер, дорогие! Думаю, многие нашли свои преимущества в нахождении дома. Я наконец смогла уделить больше времени чтению. Накопилось столько интересных книг, которые так давно хотела прочесть. Сейчас я увлечена невероятно увлекательным романом – «Бессмертник» Белвы Плейн. Не буду рассказывать детали произведения, надеюсь, кто-то из вас обязательно ее прочтет. Искренне рекомендую. Главное, что так отозвалось во мне - история главных героев, проживающих страшнейшие потрясения XX века, но при этом с таким достоинством переносящие все горести судьбы. Мне вообще кажется, этому нам стоит поучиться. Не изменять себе, сохранять стойкость внутреннюю и внешнюю, как бы порой страшно и тяжело не было. И все же этот роман о любви, о большой любви длиною в жизнь…», — рассказала Зара.
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Тем временем, за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в мире насчитывается более 664 тысяч зараженных. Как сообщает издание Independent, в США скончался первый младенец с подтвержденным COVID-19. А в Сингапуре, тем временем, нарушителя режима изоляции лишили гражданства: «При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику», — цитирует ТАСС заявление местных властей.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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