Остается только маска и дезинфекция: Роспотребнадзор отменил часть антиковидных мер
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что данное решение связано со снижением заболеваемости и высоким распространением варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов. Однако субъектам РФ даны указания контролировать ситуацию и выполнять рекомендации по сдерживанию коронавирусной инфекции, исходя из положения на местах.
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