Остается только маска и дезинфекция: Роспотребнадзор отменил часть антиковидных мер

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.