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Остается только маска и дезинфекция: Роспотребнадзор отменил часть антиковидных мер

В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Роспотребнадзоре заявили о снятии большинства ограничительных мер. В новых методических рекомендациях по профилактике COVID-19 отмечено сохранение только обязательного ношения масок в помещениях и усиленной дезинфекции в условиях распространения штамма «омикрон».
Остается только маска и дезинфекция: Роспотребнадзор отменил часть антиковидных мер

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что данное решение связано со снижением заболеваемости и высоким распространением варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов. Однако субъектам РФ даны указания контролировать ситуацию и выполнять рекомендации по сдерживанию коронавирусной инфекции, исходя из положения на местах.

Фото: freepik.com

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