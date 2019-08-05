«Особенный день на нашей планете»: Нюша обменялась с мужем нежными поздравлениями в годовщину свадьбы

На своих страницах в Instagram супруги разместили одинаковые фотографии на фоне Эйфелевой башни.

«Особенный день, на нашей особенной планете...», - написала певица. «день, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе», - ответил ее супруг (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).