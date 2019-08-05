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«Особенный день на нашей планете»: Нюша обменялась с мужем нежными поздравлениями в годовщину свадьбы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша с мужем Игорем Сивовым

Фото: Instagram
Певица вышла замуж два года назад.

Нюша и Игорь Сивов нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы. Певица и чиновник связали себя узами брака в июле 2017 года.

На своих страницах в Instagram супруги разместили одинаковые фотографии на фоне Эйфелевой башни.

«Особенный день, на нашей особенной планете...», - написала певица. «день, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе», - ответил ее супруг (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Нюша и Игорь Сивов в Париже

Фото: Instagram

«Какая же Вы Красивая Пара!»,

«от всего сердца поздравляю вас, пусть все сбудется!»,

«Я желаю вам бесконечной любви»,

«С годовщиной наши любимые!Не слушайте никого,Вы отличная пара!», - поздравили Игоря и Нюшу подписчики.

Напомним, у супругов растет маленькая дочь, имя которой они не называют, родители также не показывают малышку.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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