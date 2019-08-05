«Особенный день на нашей планете»: Нюша обменялась с мужем нежными поздравлениями в годовщину свадьбы

Нюша и Игорь Сивов нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы. Певица и чиновник связали себя узами брака в июле 2017 года.
На своих страницах в Instagram супруги разместили одинаковые фотографии на фоне Эйфелевой башни.
«Особенный день, на нашей особенной планете...», - написала певица. «день, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе», - ответил ее супруг (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Какая же Вы Красивая Пара!»,
«от всего сердца поздравляю вас, пусть все сбудется!»,
«Я желаю вам бесконечной любви»,
«С годовщиной наши любимые!Не слушайте никого,Вы отличная пара!», - поздравили Игоря и Нюшу подписчики.
Напомним, у супругов растет маленькая дочь, имя которой они не называют, родители также не показывают малышку.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!