Особенная неделя: принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы и день рождения дочери

Начавшаяся неделя станет особенной для принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В понедельник они отмечают восьмую годовщину со дня бракосочетания, а 2 мая их дочери Шарлотте исполнится четыре года. Однако эта неделя может стать еще более особенной – первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет со дня на день. Поклонников Уильяма и Кейт поблагодарили за теплые слова в адрес пары на официальной странице супругов в Instagram. «Сегодня 8 лет. Спасибо за ваши теплые сообщения в адрес герцога и герцогини Кембриджских в связи с их годовщиной», - говорится в послании.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве через год после объявления помолвки. У пары родились трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которому недавно исполнился год.
Традиционно к большим семейным праздникам герцог и герцогиня выпускают официальные фотографии. Ожидаются новые снимки к их годовщине и дню рождения Шарлотты. Неделей ранее Кейт опубликовала фото годовалого Луи. Чаще всего герцогиня сама фотографирует детей.
Пока неизвестно, как именно чета отпразднует годовщину, сообщает издание Express. Однако официальный представитель семьи Омид Скоби прокомментировал: «У них не все так просто. Они не могут простой сходить в ресторан. В Последние годы их праздники были семейными. Обычно а такие праздники дети даже не ходят в школу. Годовщина свадьбы для них – это не просто праздник пары, а семейное торжество».