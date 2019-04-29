Особенная неделя: принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы и день рождения дочери

Начавшаяся неделя станет особенной для принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В понедельник они отмечают восьмую годовщину со дня бракосочетания, а 2 мая их дочери Шарлотте исполнится четыре года. Однако эта неделя может стать еще более особенной – первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет со дня на день. Поклонников Уильяма и Кейт поблагодарили за теплые слова в адрес пары на официальной странице супругов в Instagram. «Сегодня 8 лет. Спасибо за ваши теплые сообщения в адрес герцога и герцогини Кембриджских в связи с их годовщиной», - говорится в послании.