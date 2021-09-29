ОРВИ и грипп атаковали детей: 92 класса закрыли на карантин

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом поднялся на 6,5%, что по сравнению с предыдущей неделей больше на 3,9%.

Наибольшее превышение эпидпорога отмечено в областном центре касательно возрастной группы от 15 лет и старше и составляет 108,3%. По Псковской области превышение эпидпорога среди подростков также самое высокое — на 55,8%. Кроме того, показатели заболевания среди детей от 0 до 2 лет увеличились на 43,5%. Об этом сообщили в «Псковской Ленте Новостей».