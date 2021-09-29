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ОРВИ и грипп атаковали детей: 92 класса закрыли на карантин
В Псковской области временно закрыли на карантин одну школу, 92 класса в 47 школах, 32 группы в 32 садах, 14 групп в 3 специальных учебных учреждениях. Это вынужденные меры, связанные с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом среди местного населения.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом поднялся на 6,5%, что по сравнению с предыдущей неделей больше на 3,9%.
Наибольшее превышение эпидпорога отмечено в областном центре касательно возрастной группы от 15 лет и старше и составляет 108,3%. По Псковской области превышение эпидпорога среди подростков также самое высокое — на 55,8%. Кроме того, показатели заболевания среди детей от 0 до 2 лет увеличились на 43,5%. Об этом сообщили в «Псковской Ленте Новостей».
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