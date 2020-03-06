Организаторы прокомментировали возможность отмены «Евровидения—2020» из-за коронавируса

В связи с массовыми отменами мероприятий из-за коронавируса угроза нависла и над «Евровидением». Сообщения о заболевших, неявки представителей участвующих стран — Греции, Израиля, Швеции — заставили прессу затаить дыхание в ожидании новости об отмене конкурса. В European Broadcasting Union (EBU) создана специальная комиссия, которая разрабатывает возможные варианты решения возникшей проблемы.

«Сейчас слишком рано обсуждать возможные сценарии, так как все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Мы сфокусированы на том, чтобы провести незабываемое шоу», — сообщил представитель организаторов и добавил, что EBU тщательно мониторит ситуацию, чтобы быть готовыми обеспечить безопасность всех сторон.

Конкурс «Евровидение» пройдет в мае этого года в Роттердаме, в экспоцентре Rotterdam Ahoy — 12 мая первый полуфинал, 14 мая второй, 16 мая — финал. Официальная цена билетов колеблется от €23,5 до €258,5, недорогих отелей уже нет. Право проведения конкурса Нидерланды получили после победы голландского певца Дункана Лоуренса с песней «Arcade» в Тель-Авиве. Россию представит группа Little Big.