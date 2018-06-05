Организаторы «Мисс Америка» удивили зрителей: «Мы больше не будем судить участниц по их внешним данным»

Сегодня в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC представители оргкомитета конкурса красоты «Мисс Америка» удивили зрителей. Они сообщили о решении исключить из программы одну из самых любимых публикой, да и членами жюри, частей — дефиле в купальниках.

«Мы не бессодержательное шоу. Мы соревнование. <...> Мы больше не будем судить участниц по их внешним данным. Нам важен внутренний мир. <...> Расскажите нам о своих целях и достижениях», — заявила глава совета директоров конкурса Гретхен Карлсон, в прошлом — «Мисс Америка-1989».

Вместо дефиле в купальниках претендентки на корону и престижный титул будут дискутировать с судьями, передает ABC. А вместо вечерних нарядов девушек попросят надеть ту одежду, которую они предпочитают в повседневной жизни, и которая наилучшим образом подчеркнет их индивидуальность.

Возможно, подобное решение связано со скандалом, который разгорелся в прошлом году и из-за которого глава конкурса подал в отставку. Тогда в Сеть попала личная переписка сотрудников оргкомитета, в которой они в вестма грубой форме обсуждали внешние данные и личную жизнь участниц.

Ближайший конкурс красоты «Мисс Америка» пройдет 9 сентября в Атлантик-Сити.

Фото: MissUsaHo/globallookpress