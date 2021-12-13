Опасный праздничный салат: кому стоит отказаться от селедки под шубой на Новый год и почему

Как рассказала диетолог, воздержаться от появления данного салата на праздничном столе стоит людям, у которых диагностирован гастрит, язва или панкреатит. «Сельдь под шубой вредна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности гипертонией. Большое количество соли может спровоцировать гипертонический криз», — уточнила Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

В связи с высоким гликемическим индексом ряда ингредиентов данное блюдо противопоказано и тем, кто имеет избыточную массу тела или болен сахарным диабетом. «В сельди под шубой большое количество соли и майонеза. Для людей с лишним весом это не лучшее блюдо: и картофель, и морковь, и свекла имеют высокий гликемический индекс. При сахарном диабете блюдо тоже не показано: ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови», — добавила диетолог.

Также салат может вызвать обострение и запустить воспалительный процесс у людей, имеющих проблемы с почками или печенью, заключила Соломатина.