«Онкология еще толком не изучена»: жительница Москвы призвала соседей и чиновников выселить из квартиры детей-подопечных фонда Хаматовой

На днях на юге Москвы разгорелся нешуточный скандал, вызванный петицией Елены Аллиной, 62-летней жительницы одного из домов. Женщина требует освободить от жильцов квартиру, принадлежащую благотворительному фонду «Подари жизнь». Елена считает, что онкобольные дети со всей России (которые временно живут в этой квартире вместе с родителями и постоянно сменяют друг друга) «могут распространять инфекционные заболевания».

«За два-три года это подорвет иммунитет всех жильцов дома. Зачем здесь больные дети? Пусть их переводят в больницу. В квартире нужно проводить дезинфекцию, кварцевание. Рак еще толком не изучен. Врачи не знают, сколько всего видов рака существует, лекарство не найдено», — заявила Аллина журналистам «Комсомольской правды».