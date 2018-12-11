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«Онкология еще толком не изучена»: жительница Москвы призвала соседей и чиновников выселить из квартиры детей-подопечных фонда Хаматовой

Вся Москва активно обсуждает вызвавший немалый резонанс инцидент в одном из домов на юге столицы.

На днях на юге Москвы разгорелся нешуточный скандал, вызванный петицией Елены Аллиной, 62-летней жительницы одного из домов. Женщина требует освободить от жильцов квартиру, принадлежащую благотворительному фонду «Подари жизнь». Елена считает, что онкобольные дети со всей России (которые временно живут в этой квартире вместе с родителями и постоянно сменяют друг друга) «могут распространять инфекционные заболевания».

«За два-три года это подорвет иммунитет всех жильцов дома. Зачем здесь больные дети? Пусть их переводят в больницу. В квартире нужно проводить дезинфекцию, кварцевание. Рак еще толком не изучен. Врачи не знают, сколько всего видов рака существует, лекарство не найдено», — заявила Аллина журналистам «Комсомольской правды».

В самом фонде «Подари жизнь» рассказали, что дети, которые постоянно ходят в масках, и, видимо, пугают соседей, перенесли пересадку костного мозга и прошли несколько курсов химиотерапии. Их иммунитет максимально ослаблен и маски нужны как раз для защиты детей от окружающих. «Федеральные онкоцентры просто не могут вместить всех больных, поэтому тех, кому анализы позволяют, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры и обследования каждый день, — объяснила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова в том же интервью. — У большинства семей нет денег, чтобы снимать квартиры, поэтому для них это делают благотворители фонда. Это подтверждается официальными документами».

Действия жильцов дома в настоящий момент проверяют прокуроры. Как уже рассказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, «происходящее выглядит как дискриминация этих детей по признаку того, что они больны таким заболеванием».

Текст: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Москва 24

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