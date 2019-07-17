Она сказала «да»: звезда сериала «Американская семейка» Сара Хайланд выходит замуж

28-летняя актриса Сара Хайланд, знакомая зрителям по сериалу «Американская семейка», выходит замуж. Накануне девушка получила предложение руки и сердца от своего избранника, актера Уэллса Адамса. Радостным известием Сара поделилась в своем Instagram.
В свою очередь, Уэллс опубликовал трогательное видео, снятое скрытой камерой.
Уэллс Адамс делает предложение Саре Хайланд
Сара Хайланд и Уэллс Адамс встречаются с сентября 2017 года. Как сообщает Daily Mail, в июле 2018 года Уэллс переехал из Нэшвилла в Лос-Анджелес к возлюбленной.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Faye Sadou/AdMedia/Globallookpress
Видео: Instagram
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