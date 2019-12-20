«Она сказала "да"»: модель Виктория Одинцова выйдет замуж за казахского миллионера
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Виктории Одинцовой
Виктория Одинцова приняла предложение Димаша Адилета и показала видео, как это было.
О том, что модель Виктория Одинцова получила предложение руки и сердца, подписчики ее блога узнали из видео в «сториз». «Она сказала "да"», — пояснил Димаш в комментарии к тому же ролику в своем блоге.
Фото и видео: instagram
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