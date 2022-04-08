Она сказала «да»: 37-летняя Аврил Лавин выходит замуж за рэпера Mod Sun

О том, что у музыкантов завязался роман стало известно в феврале прошлого года. Изначально их связывала только работа. Аврил Лавин и Дерек Райан Смит решили записать совместный трек. В январе они выпустили композицию Flames. Артисты провели много времени вместе, работая над песней и клипом, и привязались друг к другу. Рок-звезда признавалась, что еще никогда не испытывала таких сильных чувств, как к своему нынешнему избраннику.

Для Аврил Лавин этот брак станет третьим по счету. Интересно то, что и два предыдущих супруга звезды тоже были их мира музыки. А Дерек, к слову, и раньше встречался с популярными девушками. На его счету романы с Деми Ловыто и Беллой Торн.

Фото: Global Look Press, соцсети