Она сказала «да»: 31-летняя Эмма Стоун помолвлена с режиссером
Актриса Эмма Стоун приняла предложение руки и сердца от Дэйва МакКери.
В четверг, 5 декабря, стало известно о помолвке 31-летней актрисы Эммы Стоун и 34-летнего режиссера Дэйва МакКери. Об этом сообщил возлюбленный актрисы, опубликовав в своем Instagram весьма лаконичный пост.
Эмма и Дэйв встречались около двух лет, однако первый их совместный выход в свет состоялся на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе в начале этого года.
МакКери — режиссер шоу Saturday Night Live, именно оно стало местом и причиной его знакомства с Стоун.
Фото и видео: instagram
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