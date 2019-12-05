Она сказала «да»: 31-летняя Эмма Стоун помолвлена с режиссером

Эмма и Дэйв встречались около двух лет, однако первый их совместный выход в свет состоялся на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе в начале этого года.

МакКери — режиссер шоу Saturday Night Live, именно оно стало местом и причиной его знакомства с Стоун.