«Она моя любовь навсегда»: молодая жена 60-летнего композитора Виктора Чайки ждет ребенка
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Известный композитор Виктор Чайка (настоящая фамилия Сигал, — прим. ред.) счастлив с третьей молодой женой Полиной, которая младше супруга на 32 года. И теперь стало известно, что 60-летний маэстро скоро станет отцом: Полина находится на третьем месяце беременности.
Нынешний брак стал для Виктора Чайки третьим. Полину он встретил через несколько лет после второго развода, когда уже отчаялся найти любовь. Девушка, которая была на три десятка лет моложе, покорила его мудростью и скромностью. До похода в загс влюбленные встречались три года. И теперь в их семье грядет пополнение.
Фото: Instagram
«Я очень переживал, что она на 32 года моложе меня. Но потом понял, что с ней могу быть самим собой. Мне не нужно строить из себя молодого козлика, все время втягивать живот. Она принимает меня таким, какой я есть. Полина сказала мне: "Сколько нам отмеряно, столько времени и нужно прожить в счастье". Тогда я понял, что это мой человек и мы вместе навсегда», — признался Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека».
С первой супругой они поженились еще в юности и вместе приехали покорять столицу из Одессы. Виктор рассказывал, чтобы выжить в Москве, получить прописку и работу, супругам пришлось развестись, а после ступить обоим в фиктивные браки. На развод они подавали, когда Ирина уже ждала ребенка. «Потом мы снова поженились, я усыновил собственного сына Алексея», — рассказывал композитор.
Фото: Кадр программы
С Ириной Борисовой Чайка прожил 27, но брак рухнул из-за ревности супруги и того, что муж перестал ей доверять. «Ирина занималась моими делами, и в один момент я перестал ей доверять. Но я за многое Ирине благодарен, но нам нужно было идти разными дорогами», — признавался артист.
Фото: Кадр программы
Вскоре после развода Виктор Чайка женился на дочери предпринимателя Николая Агурбаша Татьяне. У супругов родилась дочь Катя. Брак продлился всего пять лет. «Расстались без споров и скандалов. Я сказал Тане, что не нужно подавать на алименты, я сам буду обеспечивать ребенка», — рассказывает композитор. Сейчас его 15-летняя наследница с матерью живут в Америке, Виктор видит дочь редко.
Фото: Кадр программы
Композитор признается, что третий брак стал для него самым счастливыми правильным. Разница в возрасте его смущает, что за встречу с любимой он благодарит весь мир.
Виктор Чайка написал такие хиты, как «Угонщица» Ирины Аллегровой, «Ты не ангел» Алексея Глызина, «Дитя порока» Бориса Моисеева. Виктор Чайка работал с Валерией, Авраамом Руссо, Валерием Леонтьевым и другими звездами эстрады.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global look press, кадры программы «Судьба человека»
Видео: Виктор Чайка, Россия 1
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