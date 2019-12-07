«Она моя любовь навсегда»: молодая жена 60-летнего композитора Виктора Чайки ждет ребенка

Композитор признается, что третий брак стал для него самым счастливыми правильным. Разница в возрасте его смущает, что за встречу с любимой он благодарит весь мир.

Виктор Чайка написал такие хиты, как «Угонщица» Ирины Аллегровой, «Ты не ангел» Алексея Глызина, «Дитя порока» Бориса Моисеева. Виктор Чайка работал с Валерией, Авраамом Руссо, Валерием Леонтьевым и другими звездами эстрады.