«Он закрыл дверь — и я все поняла»: Бондарчук призналась, что в молодости подверглась домогательствам известного режиссера

Накануне на канале Ксении Собчак вышел новый эпизод шоу «Осторожно, Собчак!», посвященный феминизму. Гостьями на съемках стали Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и известные журналистки — Лаура Джугелия, Залина Маршенкулова, Белла Рапопорт и Анастасия Красильникова.
В ходе обсуждения речь зашла о движении #MeToo против сексуальных домогательств в Голливуде и не только, и Светлана Бондарчук внезапно призналась, что пережила очень похожую историю в молодости — из-за которой «заработала» душевную травму и так и не стала актрисой. Дело в том, что на пробах к Светлане начал приставать известный режиссер, имя которого она не назвала, поскольку его уже нет в живых.
«Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом», — с горечью заявила Светлана.
Сейчас главный редактор журнала Hello! выступает за то, чтобы женщины открыто говорили о насилии со стороны противоположного пола. Как считает Светлана, это поможет снизить уровень сексуальных преступлений, но она призывает избегать чрезмерной агрессивности: «Вот как мы сейчас можем проверить, что правда, а что нет? Много людей просто мстят за что-то».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram