«Он тоже женат, зачем вы судьбы ломаете»: певица Слава возмущена сообщениями о «молодом любовнике»

Видео, которое вышло в эфир одного из телеканалов, возмутило певицу Славу до слез. Вернувшись с гастролей, она вся в слезах записала гневное видео, в котором, используя нецензурную брань, прокомментировала сообщения о «молодом любовнике».

«Я нахожусь в шоке полнейшем, у меня даже голос сел. Я прилетела с гастролей, и мне сейчас говорят все подряд и говорят, что то ТВ показали, что я завела себе молодого любовника», — возмутилась звезда.

Артистка сообщила, что мужчина, которого все сочли ее кавалером — ее помощник Николай, он тоже женат, и их не связывает ничего кроме дружбы.

«Я уже 18 лет живу со своим мужем, мне такой пиар не нужен. Я сейчас очень злая и агрессивная. Вообще ничего святого уже нет. Вы куда лезете? Вы что судьбы ломаете??? Какие программы? Типа пропиарили мой концерт? Да у меня все билеты проданы! Как можно вообще такое делать? Я нахожусь в полном шоке, это все неправда, ребят, у меня нет никаких любовников, мы с Колей друзья, мы работаем, я прям до слез вообще. Толя еще не видел этой программы, я думаю что человек в шоке, у нас дочка в школу ходит, сейчас все родители будут об этом говорить», — сообщила она.