«Он попросил меня стать его женой»: Хилари Дафф выходит замуж за Мэттью Кома

31-летняя актриса и певица Хилари Дафф поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, сделал ей предложение руки и сердца. «Он попросил меня стать его женой», — подписала Хилари нежные фото в Instagram, на которых демонстрирует роскошное помолвочное кольцо.
Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома встречаются с января 2017 года. В октябре 2018 года актриса стала мамой во второй раз, родив возлюбленному дочь Бэнкс Вайолет Бэйр. От первого брака с хоккеистом Майком Комри Дафф воспитывает семилетнего сына Луку.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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