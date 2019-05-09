«Он попросил меня стать его женой»: Хилари Дафф выходит замуж за Мэттью Кома

31-летняя актриса и певица Хилари Дафф поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, сделал ей предложение руки и сердца. «Он попросил меня стать его женой», — подписала Хилари нежные фото в Instagram, на которых демонстрирует роскошное помолвочное кольцо.