«Он настоящий!» Почему надо сохранить веру ребенка в Деда Мороза как можно дольше

Важно поддерживать веру в сказку и потому, что это создает чувство безопасности, так как дети склонны оживлять все вокруг, будь-то игрушки или персонажи из мультфильма. «Когда я знаю, что вокруг меня все живое, замечательное, к которому можно обратиться за помощью или можно приобрести какие-то их навыки, например, летать, как феи, тогда в этой жизни ничего не страшно. Дошкольнички — это маленькие волшебнички. Объяснять им, что Деда Мороза не существует, — это разрушать органичный для них мир, красивый, удобный и понятный», — объяснила Жанна Сугак в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист отметила, что нет необходимости в разговоре родителей с детьми раскрывать правду о новогоднем волшебстве. Ребенок рано или поздно сам перестанет верить в Деда Мороза и прочих персонажей, когда будет готов к этому. «Не стоит разрушать сказку и мешать детству быть детством. У детей очень важная функция воображения в этом возрасте вызревает, и надо просто ее поддерживать. Такая ситуация интереснее для взрослых людей, которые имеют возможность вернуться в свое детство и вспомнить, как у них там это было», — рассказала Сугак.