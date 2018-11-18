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«Он был в полном неадеквате»: экс-жена и 16-летняя дочь Осина впервые рассказали о жизни с ним

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Евгений Осин с супругой Натальей Черемисиной

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17 ноября на 55-м году жизни не стало известного певца и композитора Евгения Осина. Его бывшая супруга Наталья и дочь Агния решились прийти в студию шоу «Пусть говорят», чтобы поговорить о знаменитости.

Накануне в студии ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» появились бывшая жена и дочь ныне покойного Евгения Осина — Наталья Черемисина и Агния Осина. Самые близкие люди рассказали о том, как им жилось с артистом, который долгие годы злоупотреблял алкоголем.

«Женя много всего говорил за эти годы, но я никогда не вступала с ним в дебаты и принципиально не участвовала в различных шоу, потому что понимала: это влечет за собой лишь склоки. Тот, кто когда-либо жил с алкоголиком, знает. Он и руки распускал...» — рассказала Наталья и умолкла, не вдаваясь в подробности.

Куда разговорчивее оказалась Агния. По ее словам, мать никогда не запрещала ей видеться с отцом, которого она любила, несмотря на его болезнь. Однако когда дочь приезжала в гости к певцу, он был «в полном неадеквате». «Либо он напивался и засыпал, либо напивался и становился очень злым. Мне было крайне тяжело видеть его в таком состоянии. Я была ребенком и понятия не имела, что мне делать», — поведала девушка.

Ком в горле. Больше ничего не скажу. Земля тебе пухом. 04.10.1964 — 17.11.2018 ⠀ Я просила тебя все шестнадцать лет лишь об одном. Чтобы ты убирал с моих глаз все пустые бутылки. А я маме звонила в страхе и плача, тайком. Поцелуи твои до сих пор на моем затылке. ⠀ Все хотела спасти тебя, уберечь От туманящих разум и сердце твоё напитков. Ты, внимая, все пил свои стопки: одну за другой. Это зрелище было для дочери худшей пыткой. ⠀ Я не в праве судить, но ты, папа, все сделал сам. Недостаточно силы воли остановиться. Обещал, что с тобой полетим в декабре в Амстердам, Только кто знал, что все может так случиться. ⠀ Твои песни останутся светлой главой во мне. Я не знаю, как заглушить боль в молодом организме. Я запомню тебя как в своём самом лучшем сне. Красота твоих строчек скрывается в минимализме. ⠀ Сколько сказано было неважных, ненужных слов, Что так ранили в центр без того ледяную душу. Ты мой самый родной из всех на земле отцов. Только жаль, что меня никогда не пытался слушать. ⠀ Как жестоко и правильно Бог забирает тех, Кому сложно на этой суровой и мрачной планете. Я же с детства тонула в твоей неземной простоте. И в простом до безумия, самом родном куплете. ⠀ Мне так больно, что кажется, сердце грызут все псы, Что собрались все вместе в одну бесконечную стаю. Я любила, люблю и всегда тебя буду любить. Только как мне жить дальше, пока что, увы, не знаю. #письма_ми

Публикация от A G N I A (@agniaosina)

Интересно, что в те дни и месяцы, когда Евгений все же «завязывал» с пагубной привычкой, он просил Наталью вернуться к нему и даже предлагал вновь пожениться. «Я ему не отказывала, потому что понимала, что человек живет иллюзиями», — призналась Черемисина.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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