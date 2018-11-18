«Он был в полном неадеквате»: экс-жена и 16-летняя дочь Осина впервые рассказали о жизни с ним

Накануне в студии ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» появились бывшая жена и дочь ныне покойного Евгения Осина — Наталья Черемисина и Агния Осина. Самые близкие люди рассказали о том, как им жилось с артистом, который долгие годы злоупотреблял алкоголем.

«Женя много всего говорил за эти годы, но я никогда не вступала с ним в дебаты и принципиально не участвовала в различных шоу, потому что понимала: это влечет за собой лишь склоки. Тот, кто когда-либо жил с алкоголиком, знает. Он и руки распускал...» — рассказала Наталья и умолкла, не вдаваясь в подробности.