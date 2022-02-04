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«Омикрон» настигнет практически каждого: инфекционист предрек заражение 90% населения Земли

С каждым днем количество зараженных штаммом коронавируса «омикрон» продолжает увеличиваться. Так, в России за последние сутки поставлен очередной антирекорд: заболевших оказалось 168 201 человек. Среди них 25 019 случаев зарегистрировано в Москве, а 21 832 — в Санкт-Петербурге, на третьем месте оказалось Подмосковье — 11 255.
«Омикрон» настигнет практически каждого: инфекционист предрек заражение 90% населения Земли

Штаммом «омикрон», особенно его новым вариантом ВА.2 («стелс-омикрон»), заразится почти все население Земли. Количество переболевших достигнет 90%. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Соответствующая запись представлена на YouTube-канале издания.

«"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что процентов 90 населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — рассказал он.

Тимаков напомнил, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом тоже заражаются «омикроном», выделяют его и инфицируют других. Однако высокий иммунитет увеличивает шансы на течение заболевания в легкой форме. Причем в некоторых случаях люди не знают, что больны коронавирусом, и путают его с ОРВИ.

Фото: freepik.com

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