«Омикрон» настигнет практически каждого: инфекционист предрек заражение 90% населения Земли
Штаммом «омикрон», особенно его новым вариантом ВА.2 («стелс-омикрон»), заразится почти все население Земли. Количество переболевших достигнет 90%. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Соответствующая запись представлена на YouTube-канале издания.
«"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что процентов 90 населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — рассказал он.
Тимаков напомнил, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом тоже заражаются «омикроном», выделяют его и инфицируют других. Однако высокий иммунитет увеличивает шансы на течение заболевания в легкой форме. Причем в некоторых случаях люди не знают, что больны коронавирусом, и путают его с ОРВИ.
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