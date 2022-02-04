«Омикрон» настигнет практически каждого: инфекционист предрек заражение 90% населения Земли

Штаммом «омикрон», особенно его новым вариантом ВА.2 («стелс-омикрон»), заразится почти все население Земли. Количество переболевших достигнет 90%. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Соответствующая запись представлена на YouTube-канале издания.

«"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что процентов 90 населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его — суперверсией, которая пришла, BA.2», — рассказал он.