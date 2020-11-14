Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались после девяти лет отношений

По словам инсайдера из близкого окружения гражданских супругов, знаменитости разошлись спокойно и без скандалов, они решили остаться друзьями и хорошими родителями для своих детей.

«Они расстались на дружеской ноте, — говорит инсайдер. — Сейчас они сосредоточены на совместном воспитании детей. Дети — это их приоритет и сердце семейных отношений», – поведал приближенный пары изданию People.

Причина расставания на данный момент неизвестна. В одном из интервью Судейкис рассказывал, что практически сразу понял, что Уайлд его судьба : «У меня просто было предчувствие. Я поцеловал ее и в ту же секунду понял, что больше никогда не буду целоваться с кем-либо еще».

36-летняя Оливия Уайлд и 45-летний Джейсон Судейкис начали встречаться в 2011 году. В 2013-м году дело дошло до помолвки. Знаменитости обручились, но свадьбу так и не сыграли. В их союзе родились двое прекрасных детей: шестилетний сын Отис и четырехлетняя дочь Дейзи.