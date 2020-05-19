Олимпийский чемпион Усэйн Болт и его миниатюрная подруга Каси Беннетт впервые стали родителями
33-летний Усэйн Болт стал отцом девочки.
Известный ямайский легкоатлет Усэйн Болт впервые стал отцом. Об этом сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс в своем Twitter, поздравив его и Каси Беннетт с рождением дочери.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с).
Фото и видео: Instagram
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