Олимпийский чемпион Усэйн Болт и его миниатюрная подруга Каси Беннетт впервые стали родителями

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с).