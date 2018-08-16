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Олимпийская чемпионка Елена Шушунова неожиданно умерла в 49 лет

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Елена Шушунова

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Известная советская спортсменка Елена Шушунова внезапно скончалась днем 16 августа в одной из клиник в Санкт-Петербурге.

Пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова сообщила информационному агентству ТАСС, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова неожиданно ушла из жизни сегодня, 16 августа.

«Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии», — заявила Михайлова.

Шушунова является абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года, где она также одержала победу в командном первенстве и стала серебряным и бронзовым призером на бревне и на брусьях соответственно. После завершения карьеры Елена Львовна работала в городском комитете по физической культуре и спорту.

Фото: Getty Images, Wikipedia

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