Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и сделали операцию

Издание «Стархит» со ссылкой на собственные источники сообщает об экстренной госпитализации Ольги Бузовой. Девушку привезли в больницу и сделали срочную операцию под общим наркозом.

Что именно с ней произошло, однако, не уточняется.

Журналисты попробовали обратиться за комментариями к родственникам звезды, однако те отказались объяснить, что произошло с телеведущей.

Сама Ольга не обновляла свои социальные сети в течение 19 часов, что также является верным признаком того, что с ней что-то произошло.

Ранее Бузова уже жаловалась на здоровье, особенно во время съемок проекта «Звезды на льду», где ей приходилось работать, превозмогая боль. Отдохнуть же ей удавалось довольно редко.