Ольга Серябкина попала в больницу и прокомментировала свое состояние

Несколько часов назад популярная певица Ольга Серябкина опубликовала фото под капельницей. «Внезапно за день до сольника...», — написала она.
Поклонники отреагировали незамедлительно: «Что случилось???», «Вы сговорились что ли?», «То Лобода, то Ты», «Что случилось, Оль?», «Выздоравливай скорее», «Поправляйся». Некоторые предположили, что виной всему переутомление и диеты.
«Лапуси, я ок. Концерт не отменяется!!! Мы завтра обязательно встретимся! Люблю очень», — успокоила их певица в stories.
Однако не все фолловеры верят в серьезность ситуации. «Может это флешмоб», «Ее тоже Линдеманн заберет?», «Просто кто то тоже хочет к Малахову на программу как Лобода. Ладно шучу, скорейшего выздоровления и удачного сольника», — обсуждают они.
О намерении начать сольную карьеру Ольга Серябкина рассуждала давно. Месяц назад она объявила об уходе из группы Serebro. С Максимом Фадеевым артистка осталась в дружеских отношениях, ее сольный проект Molly войдет в лейбл MALFA.
Фото и видео: instagram