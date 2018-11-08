Ольга Серябкина попала в больницу и прокомментировала свое состояние

Однако не все фолловеры верят в серьезность ситуации. «Может это флешмоб», «Ее тоже Линдеманн заберет?», «Просто кто то тоже хочет к Малахову на программу как Лобода. Ладно шучу, скорейшего выздоровления и удачного сольника», — обсуждают они.

О намерении начать сольную карьеру Ольга Серябкина рассуждала давно. Месяц назад она объявила об уходе из группы Serebro. С Максимом Фадеевым артистка осталась в дружеских отношениях, ее сольный проект Molly войдет в лейбл MALFA.