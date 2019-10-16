Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за исполнение песни «Кукушка»: «Какой-то страшный сон»
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Фото: Instagram
Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину, сообщает сайт «Наше радио». Причиной раздора стала песня группы «Кино», которую певицы исполнили с интервалом в несколько лет.
Ольга Кормухина записала «Кукушку» для участия в проекте Первого канала. Артистка рассказала, что с мужем – музыкантом Алексеем Беловым долго искали варианты звучания. «Мы понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать по-другому. К тому же, «Кукушку» я видела по-своему. Если у Цоя в ней есть определенная обреченность, то я ее воспринимала как песню бойца», — рассказала певица.
Песня вошла в альбом исполнительницы «Падаю в небо». Кормухина оформила все документы, чтобы не нарушить авторские права. В 2011 году Алексей Белов и Ольга Кормухина заключили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.
Полина Гагарина записала «Кукушку» четыре года спустя – в 2015-м для фильма «Битва за Севастополь». Автором композиции был указан Константин Меладзе, что очень удивило Ольгу Кормухину.
«Они содрали вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Какой-то страшный сон. В моем мире быть такого просто не может. Я, как уважающая себя вокалистка, не могу себе позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести», — объяснила Ольга свой поход в суд.
Тогда, сразу после появления «Кукушки» в исполнении Гагариной, Кормухина не могла высказывать претензии: права на аранжировки кавер-версий не подлежали регистрации. В апреле 2019 года Верховный суд разъяснил, как разрешать подобные споры.
Кормухина попросила эксперта Михаила Сегельмана проанализировать обе композиции. И он пришел к выводу, что «Кукушка» в исполнении Ольги Кормухиной - самостоятельное произведение. А в исполнении Полины Гагариной – нет, а является переработкой «Кукушки» Кормухиной.
Дело рассматривает Тверской районный суд Москвы. Следующее заседание состоится в ноябре.
А на чьей вы стороне?
Фото: Instragram
Видео: Первый канал, Авторадио
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