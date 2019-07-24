Ольга Дроздова решила сменить фамилию через 22 года после свадьбы с Дмитрием Певцовым

Актриса и режиссер Ольга Дроздова приняла решение сменить фамилию. Это случилось через 22 года после свадьбы, об этом сообщил ее супруг.

«ДРОЗДОВА ОЛЬГА, которая скоро станет ПЕВЦОВОЙ (фотосессия Мити Горевого @mig.2212 ). Сегодня у всех Ольг ИМЕНИНЫ, день Ангела. Сегодня день святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены). "На конце темной ночи идолослужения, облегавшей Русскую землю, блаженная Ольга явилась как заря пред наступлением светлого дня святой веры во Христа - "Солнце правды". (Святитель Димитрий Ростовский (†1709)) ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ с днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги», —написал Дмитрий Певцов в своем Instagram.