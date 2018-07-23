Ольга Бузова засветила помолвочное кольцо

Не так давно Ольга Бузова стала выкладывать в микроблог снимки, которые подписывала очень романтично, например: «Вряд ли я это скажу тебе в глаза... Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась». Многие поклонники тут же решили, что некий ухажер все же сумел растопить сердце певицы после ее болезненного развода с Дмитрием Тарасовым. А на днях Ольга продемонстрировала новое кольцо на безымянном пальце и не стала комментировать, откуда оно.

«Я на любимой работе», — так подписывает Ольга свежие снимки с этим украшением, ни слова о нем не говоря и тем самым только подкидывая фолловерам пищу для размышлений.